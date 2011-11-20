Ефремов: в парламенте должны быть две ведущие политические силы

Народный депутат Украины, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что в парламенте должны быть две ведущих политических силы, потому что многопартийная система дискредитирует доверие граждан к политикам.

Об этом он заявил в эфире 5-го канала.

"Мне бы очень хотелось, чтобы через какой-то промежуток времени уровень политической культуры у нас приблизился к другим цивилизованным странам, когда есть несколько политических партий, система работает "два плюс один", - заметил О.Ефремов.

"Мощные политические партии борются за власть, если они не учитывают мнения отдельных кругов избирателей - тогда образуются еще небольшие партии, которые тоже в конечном итоге проходят в парламент и уже балансируют в рамках парламента ту ситуацию политическую, которая должна быть", - поделился своими рассуждениями политик.