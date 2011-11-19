Активисты акции "Вперед!" присоединились к чернобыльцам

Во Львове активисты Всеукраинской акции «Вперед!» присоединились чернобыльцев, которые пикетируют Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области в связи с невыплатами пенсий и невыполнением судебных решений об их пересчете.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь акции «Вперед!» Лилия МЕЛЬНИКОВА, об этом заявил один из лидеров акции «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

По его словам, предприниматели Львовщины полностью разделяют требования чернобыльцев относительно возобновления выплат пенсий в соответствии с судебными решениями.

В то же время, активисты «Вперед!» выдвигают свои требования к Пенсионному фонду.

«Мы не соглашаемся с обязательными выплатами единого социального взноса в Пенсионный фонд. Государство снимает незаконные поборы и не выполняет свои обязательства, поскольку таким «единщикам» не начисляется пенсионный стаж в полном объеме, а лишь треть», - объяснил Р.СЕКЕЛА.

Он напомнил, что акция бессрочная, и будет длиться до удовлетворения всех требований митингующих.

«Это первая акция, где чернобыльцы и предприниматели вместе. Наша цель – объединить предпринимателей, чернобыльцев и афганцев по всей Украине, потому что у нас один враг – власть», - констатировал Р.СЕКЕЛА.

Он напомнил, что 1 декабря в 12.00 по всей Украине состоится акция «Переучет власти». В ней смогут принять участие все сознательные граждане. Для этого им достаточно будет в определенное время на своих рабочих местах выставить табличку «Переучет», что будет символизировать их недовольство политической и экономической ситуацией в стране.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября около 100 представителей Львовского областного благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовщины» захватили помещение областного управления Пенсионного фонда Украины во Львове и объявили бессрочную акцию протеста в связи с невыплатами пенсий и невыполнением судебных решений относительно их пересчета.