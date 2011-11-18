Яценюк думает, что оппозиция пойдет на выборы 2-3 колоннами

Партия "Фронт Змін" и Блок Юлии Тимошенко со следующей недели начнут переговоры относительно участия в парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил лидер партии «Фронт Змін», народный депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК.

«Фронт Змін» официально заявляет, что мы начинаем эти переговоры со следующей недели. Вчера мы проводили переговоры с БЮТ относительно принятия закона о выборах. Со следующей недели мы проводим политические консультации относительно участия в парламентской кампании 2012 года", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, повышение проходного барьера до 5% на выборах в ВР не порадовало оппозицию, однако это стало серьезным стимулом для объединения оппозиции. Он отметил, что со следующей недели будет разрабатываться схема взаимодействия оппозиционных сил во время выборов.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что речь идет о создании единого списка оппозиционных кандидатов по мажоритарным округам, обучении представителей оппозиции в комиссиях.

В то же время, по словам А.ЯЦЕНЮКА, скорее всего, оппозиция пойдет на выборы 2-3 колоннами. "Главное показать общий мощный результат и новое качество политиков. Задача оппозиции - собрать большинство в новой Верховной Раде", - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК заметил, что к этим переговорам могут присоединиться все политические силы, представляющие оппозицию. "Двери открыты для всех политических партий, представляющих оппозицию", - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщалось, 17 ноября Верховная Рада приняла в целом закон о выборах. В соответствии с законом, выборы депутатов будут осуществляться по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Закон устанавливает 5% избирательный барьер. Блоки в выборах не участвуют.