Ляшко в ВР нюхал и целовал землю

Народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (внефракционный) на заседании парламента выступил против продажи земли.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения законопроектов о рынке земель, автором одного из которых является Олег ЛЯШКО, он вышел к трибуне с котомкой, в которой была земля.

Поставил котомку на трибуну, взял горсть земли и, обращаясь к министру аграрной политики и продовольствия Николаю ПРИСЯЖНЮКУ, сказал: «Господин министр, когда Вы в последний раз босыми ногами ходили по этой земле, когда Вы в последний раз нюхали ее (при этом О.ЛЯШКО понюхал землю – УНИАН), когда Вы в последний раз целовали ее (при этом он поцеловал землю в ладонях – УНИАН), никогда».

Он отметил, что если бы министр ценил украинскую землю, то никогда бы не пошел на то, чтобы ее продавать «за какие-то пустые бумажки».

По его словам, сегодня речь идет о необходимости рынка земли из-за того, что «кому-то из олигархов, которые сегодня при власти, захотелось миллиарды положить себе в карман».

Он выступал на трибуне на протяжении 10 минут.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН после выступления О.ЛЯШКО отметил, что один из бывших председателей Аграрного комитета когда-то все время говорил: «Село погибает». При этом не уточнил, о ком идет речь.

Он отметил, после таких выступлений создается впечатление, что некоторые народные депутаты вообще не понимают, о чем идет речь, и при этом даже не читали те законопроекты, которые сами вносят.

О.ЛЯШКО внес законопроект «О рынке земель». Им предусмотрено, в частности, что право собственности на землю приобретается исключительно «путем внедрения особого механизма продажи земли и предоставления ее в аренду исключительно гражданам Украины» (такая формулировка содержится в объяснительной записке к законопроекту - УНИАН). Предусмотрено, что средства от аренды земли должны поступать в Государственный земельный фонд, который должен быть создан.