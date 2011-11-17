Попов встретился с мэром Киото

Председатель Киевской городской государственной администрации встретился с мэром Киото Дайсаку Кадокава. Как сообщает пресс-служба КГГА, обращаясь к присутствующим, Александр Попов высказал убеждение, что сорокалетняя дружба и побратимские отношения между Киевом и Киото в дальнейшем будут укрепляться. Также он напомнил, что во время сентябрьского визита мэра Киото в Киев была заложена аллея сакур.

«Эта традиция имела продолжение. В Киеве в честь дружбы между нашими городами высажено еще 80 сакур», - сказал Александр Попов.

Председатель КГГА вручил Дайсаку Кадокава традиционную украинскую вышиванку и заметил, что жителей Киото вскоре ждет выступление киевских творческих коллективов.

«В сентябре киевляне познакомились с японской культурой во время выступлений творческих коллективов из Киото в Киеве. Сейчас украинские коллективы и исполнители имеют честь представить свои работы в Киото. Убежден, что такие культурные обмены между нашими городами должны стать постоянными, ведь и Киев, и Киото богаты на таланты», - отметил Александр Попов.

Кроме того, председатель Киевской городской государственной администрации посетил балетную школу Терада, которая получила всемирное признание благодаря тесному сотрудничеству с Киевским хореографическим училищем. В течение длительного периода ежегодно выпускники школы Терада совершенствуют свои хореографические навыки и проходят мастер-классы у киевских преподавателей.

Учащиеся школы поздравили Александра Попова выполнением украинского народного танца «Гопак» совместно с ансамблем народного танца Берегиня, который приехал в Киото в рамках культурного обмена.