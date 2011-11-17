Янукович выразил соболезнования Богатыревой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования секретарю Совета национальной безопасности и обороны Раисе БОГАТЫРЕВОЙ в связи со смертью ее матери.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с непоправимой утратой – смертью Вашей матери Анны Марковны. Оставаясь неутомимой труженицей, доброй и чуткой, она не жалела сил и здоровья, чтобы воспитать своих детей настоящими людьми. Разделяю горе Вашей семьи и вместе с Вами склоняю голову в глубокой скорби», – говорится в соболезновании.