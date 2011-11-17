Янукович выразил соболезнования Богатыревой
11:47, 17 ноября 2011Политика
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В связи со смертью матери
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования секретарю Совета национальной безопасности и обороны Раисе БОГАТЫРЕВОЙ в связи со смертью ее матери.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
«Примите мои искренние соболезнования в связи с непоправимой утратой – смертью Вашей матери Анны Марковны. Оставаясь неутомимой труженицей, доброй и чуткой, она не жалела сил и здоровья, чтобы воспитать своих детей настоящими людьми. Разделяю горе Вашей семьи и вместе с Вами склоняю голову в глубокой скорби», – говорится в соболезновании.
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