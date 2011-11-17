У Виталия Коротича умер сын

У известного журналиста Виталия Коротича умер сын Виталий. Как сообщают «Факты и комментарии», 40-летний мужчина ушел из жизни после продолжительной болезни.

Президент Виктор Янукович выразил соболезнования Виталию Коротичу в связи с тяжелой утратой. «Примите искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Скорблю вместе с Вами, со всеми, кто знал Виталия. Убежден, светлая память о нем навсегда останется в сердцах близких и друзей », - отмечается в сообщении главы государства.

Как отмечается в украинской «Википедии», Виталий был средним сыном Виталия и Зинаиды Коротичей. Старший, Андрей, умер в 1971 году. В семье остался младший сын Никита.

«Телекритика»