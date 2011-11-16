У Попова обещают использовать идеи киевлян

Лучшие проекты социальной сферы, ЖКХ, энергосбережения и зеленых технологий будут реализованы в Киеве. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко во время Road Show Всеукраинского Конкурса «Инновационный прорыв-2011», организованного компанией Global Management Challenge и журналом «Эксперт», под эгидой Александра Кардакова, сообщает официальный портал Киевской городской власти.

У авторов проектов было лишь три минуты, чтобы доказать экспертам перспективность своей разработки и убедить инвесторов в необходимости вкладывать деньги. Из 21 проекта, по меньшей мере 7, по оценке экспертов, являются довольно перспективными.

Руслан Крамаренко отметил, что внимательно изучил все проекты, которые прошли в полуфинал, и считает, что некоторые из них можно внедрять в Киеве как пилотные. Так, для города интересным является проект call-центра для иностранных туристов, система учета ресурсов, медицинские разработки для пострадавших от ожогов.

«Те проекты, которые не могут быть включены в программу социально-экономического развития, мы готовы поддерживать через городской бизнес-инкубатор. Сейчас есть ряд направлений, которые могут быть интересными для городского хозяйства, – это и утилизация бытовых отходов, и оценка качества питьевой воды, и энергохранящие проекты. Мы готовы сделать из Киева площадку для инновационных технологий», – сказал Руслан Крамаренко.

По его словам, городская власть и лично Александр Попов вовлекают киевлян в создание банка идей. Особенно тех, которые работают на развитие Киева.

«Потому мы проводим массовые общественные обсуждения Стратегии развития Киева и Генерального плана до 2025 года. За несколько месяцев мы получили свыше 1500 целесообразных предложений от жителей города. Большинство из них включено в Стратегию, – сообщил заместитель председателя КГГА. – Однако сбор идей для развития Киева продолжается. Поэтому городская власть с большой заинтересованностью наблюдает за Конкурсом «Инновационный прорыв» и сотрудничает с его организаторами».

Председатель наблюдательного совета компании «Октава Капитал» Александр Кардаков отметил, что обращал внимание как на идею проекта, так и на команду, которая в нем принимает участие.

«Могу отметить, что уровень подготовки участников, сравнительно с прошлым годом, намного выше. Довольно много действительно интересных и вполне реализованных проектов. Лично меня заинтересовали две проектных команды, с которой я планирую встретиться еще раз и обсудить детали возможного взаимодействия», – сказал Александр Кардаков.