Тимченко: Земельную реформу нужно завершать безотлагательно

Украина не просто дозрела к земельной реформе, ее нужно завершать безотлагательно. В этом убежден председатель Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей ТИМЧЕНКО.

В интервью газете «Сегодня» он отметил, что более чем за 20 лет, на протяжении которых продолжается земельная реформа, и сельское хозяйство, и само украинское село фактически пришли в упадок и продолжают деградировать.

«Сегодня неэффективно используются миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий, процветают теневые схемы обхода моратория, незаконно используются неучтенные земли, скрываются налоги. По сути, мы теряем мощнейший ресурс для развития экономики всей страны. И это при том, что уникальность украинских черноземов признана во всем мире! Разве украинский народ разучился работать на земле? Уверен, что не разучился и никогда не разучится, это у нас в крови», - заявил С.ТИМЧЕНКО.

Председатель Госагентства земельных ресурсов напомнил, что 98% теневых схем, которые до сих пор действуют на рынке земли, - это махинации, связанные с обходом моратория на ее продажу с целью присвоения сельхозугодий.

«Мы решительно настроены положить конец теневой приватизации земельных ресурсов», - подчеркнул С.ТИМЧЕНКО.

Он рассказал, что законопроект «О рынке земель», который в первом чтении Верховная Рада должна рассмотреть уже 17 ноября, предусматривает целый ряд серьезных ограничений при купле-продаже земель.

«Мы открываем свободный рынок для продавца земли - владельца пая, но с целью прекращения каких-либо злоупотреблений выдвигаем целый ряд требований и ограничений к потенциальному покупателю. Землю будут покупать только те, кто действительно планирует на ней работать», - заверил председатель Госагентства земельных ресурсов.

К таким ограничениям, по его словам, относится: купить землю сможет только физическое лицо с украинским гражданством, фермерское хозяйство или само государство, ни иностранцы, ни юридические лица не будут иметь такого права; одно лицо не имеет права владеть более чем 2100 га земли, однако не исключено, что после рассмотрения законопроекта в парламенте, этот порог будет значительно уменьшен – до 500 га; чтобы предотвратить возможности скупки земли через подставных лиц, вводится обязательное декларирование доходов покупателя, с целью подтверждения чистоты и честности полученных им средств; из-за невыгодности новому владельцу земли перепродавать ее в первые 5-10 лет становятся невозможными земельные спекуляции. С.ТИМЧЕНКО сообщил, в первый год после приобретения земельного участка, операция ее перепродажи будет облагаться 100% государственной пошлиной от нормативной оценки земли. Также будет введен или десятилетний, или вообще бессрочный мораторий на смену целевого назначения сельскохозяйственных земель.

Сегодня же Госземагентство, согласно словам его председателя, всеми своими силами ликвидирует задержки по выдаче государственных актов.

«Только за последних 2 месяца, кроме текущей работы, выдано более 300 тысяч актов, которые люди не могли получить, начиная с 2003 года. Мы боремся с очередями, которые также динамично сокращаются. Если ранее прием граждан велся пол рабочего дня несколько раз в неделю, то сейчас все районные управления принимают граждан ежедневно полный рабочий день. До Нового Года у нас не будет ни задержек с выдачей актов, ни очередей на подачу или получение документов», - заверил С.ТИМЧЕНКО.

Он также отметил, что с января 2012 года благодаря полной автоматизации процессов заработает комфортное обслуживание граждан по принципу единого окна. В этот же период следует ожидать и громких увольнений тех, кто не справился с заданием Президента по наведению порядка в органах земельной сферы.

«Мы готовы к завершению земельной реформы и у меня нет сомнений, что после ее проведения украинское село изменится к лучшему в кратчайшие сроки», - подчеркнул председатель Госагентства земельных ресурсов.