«НУ»: действия власти в переговорах с РФ угрожают нацбезопасности

Председатель политического совета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО обвиняет власть в непрозрачности в газовых переговорах с Россией и заявляет, что, если цена на газ получена за счет суверенитета Украины, соглашения нынешней власти будут расторгнуты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Полная непрозрачность действий власти в переговорах с Россией представляет угрозу для национальной безопасности страны, для всех наших граждан и для будущих поколений. Мы четко заявляем: если соглашения о новой цене на российский газ заключены за счет суверенитета Украины, нашей газотранспортной системы или членства в евроазиатской дыре, они будут немедленно расторгнуты после прихода к власти демократических сил», - в частности заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, люди требуют отчета от власти, а действия власти полностью напоминают ситуацию накануне заключения харьковских соглашений в 2010 году.

«Переговорные действия нынешней власти никогда не вызывали ни малейшего доверия. По сути, мы видим сознательное свертывание переговоров с Брюсселем и одновременное заведение Украины под протекторат России, о чем свидетельствуют реверансы власти в сторону Таможенного союза, расчеты за рубли и новые непрозрачные договоренности относительно газа», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он убежден - для того, чтобы развивать эффективную экономику и крепкое государство, действовать нужно прямо противоположно: максимально уменьшать зависимость от российского газа, немедленно заключать соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, реформировать энергетически зависимые отрасли экономики, которые, кроме зависимости от России, являются главным источником черных финансовых потоков в стране, и создавать условия для европейских инвесторов, которые умеют работать в условиях законности и платят налоги в бюджет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 ноября, источник в правительстве Украины сообщил журналистам, что Украина и Россия договорились о новой цене на газ, а подписание соответствующих документов о фиксации этой цены ожидается в ближайшие дни.

При этом собеседник отметил, что до подписания планируется решить ряд технических вопросов в контексте проведения переговоров.

10 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи «Газпромом» было отмечено, что переговорный процесс ведется интенсивно, и на данный момент рассмотрен большой перечень сложных вопросов.