Комитет избирателей зафиксировал «карусели»

Комитет избирателей Украины не исключает, что рассмотрение судами исков избирателей о включении в списки в день выборов было заранее спланировано. Об этом УНИАН сообщили в КИУ.

«В Комитет избирателей поступает информация, что отдельные суды принимают решения о включение избирателей в списки в день голосования, ссылаясь на Конституцию. Кое-где в судах удалось выявить соответствующие бланки заявлений избирателей, что свидетельствует о том, что эта ситуация была спланирована заранее. Сейчас КИУ пытается выяснить, насколько распространено это явление, а также его причины и последствия», - отметили в КИУ.

Напомним, законодательство Украины запрещает включать избирателей в списки по решению суда. Как сообщил член ЦВК Андрей МАГЕРА, «положение закона четкие, и в них нет никакой двусмысленности: внесение избирателей в список по решению суда не допускается». Представитель ЦИК называет популистскими решения судов, которые обязывают избирательные комиссии включать в списки избирателей. «Прежде чем принимать такое решение, нужно подумать, каким будет механизм его реализации, а такого механизма – нет», - подчеркнул он. Представитель ЦИК также напомнил, что в день голосования избирательные комиссии могут исправлять лишь технические описки и неточности, которые возникли при указании сведений об адресе, фамилии, имени и отчестве избирателей. «Такие изменения могут вноситься в том случае, если у членов комиссий нет сомнений в том, что на участок пришел именно тот избиратель, в отношении которого допущены технические описки и неточности», - подчеркнул А.МАГЕРА.

Кроме того, по мнению наблюдателей КИУ, со временем проблема очередей на участках становится все более критичной. Много избирателей, по их словам, отказываются стоять в очередях и покидают участки.

КИУ также отмечает случаи провокаций на участках, агитации во время голосования, попытку подкупа избирателей, «карусели», вбрасывание бюллетеней, а также уголовное вмешательство в избирательный процесс – в качестве примеров такого вмешательства, КИУ приводит факты исчезновения бюллетеней с участка №19 округа №85 в Ивано-Франковской области, а также кражи бюллетеней на участках №13 и №21 территориального избирательного округа №193 в Хмельницкой области.