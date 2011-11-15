Кравчук: при крахе Украины никто и не заметил бы ее исчезновения

Первый президент независимой Украины Леонид КРАВЧУК считает, что Европейский Союз изменит свое отношение к Украине, когда без ее участия будет невозможно решить определенные вопросы в Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом он заявил в эфире канала.

"Когда Украина станет не только богатой, но и нужной, и без нее нельзя будет решать вопросы в Европе – через продовольствие, газовую трубу и так далее – тогда к нам будут относиться совсем по-другому. Давайте искать, какая ниша наша, чтобы в Европе говорили: мы без Украины этот вопрос решить не можем", - сказал Л.КРАВЧУК.

Также экс-президент отметил, что при крахе Украины никто бы и не заметил ее исчезновения с политической карты.