Тягнибок дал советы, как правильно штурмовать Верховную Раду

цитирует Газета.ua. - Надо знать, что из помещения Верховной Рады есть восемь выходов, поэтому нужно было их все перекрыть, послать туда проверенных людей. Да и штурмовать Раду надо было не тогда, когда там сидел один Чечетов

"Важной задачей было прорваться к микрофону. И объявить:" Депутаты, конечно же не уважаемые, вы в окружении и никто отсюда не выйдет. Мы требуем немедленного роспуска парламента. Даем вам два месяца для проведения новых выборов". От такого штурма мог бы быть положительный результат", - отметил Тягнибок. В то же время Тягнибок отметил, что увеличение противостояний с властью - это хорошо.