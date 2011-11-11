Янукович уволил главу Бердичевской РГА

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня подписал распоряжение об увольнении Олега ШЕВЧУКА с должности председателя Бердичевской райгосадминистрации Житомирской области.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте президента.

Согласно документу, О.ШЕВЧУК уволен «в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 30 Закона Украины «О государственной службе» за нарушение присяги государственного служащего».

Как передает корреспондент УНИАН, О.ШЕВЧУК был назначен председателем Бердичевской РГА 24 апреля 2010 г.

9 ноября 2011 года в Бердичеве возле здания райгосадминистрации сотрудники МВД задержали О.ШЕВЧУКА и еще четырех граждан, среди которых - и.о. начальника отдела Госкомзема в районе и два депутата Бердичевского райсовета.

В пресс-службе прокуратуры Житомирской области сообщили, что все они задержаны по подозрению в получении взятки. Сейчас по этому факту ведется следствие.

По словам начальника отдела облпрокуратуры Александра БЕЛОШИЦКОГО, председатель Бердичевской РГА совместно с группой лиц, действуя по предварительному сговору, получили взятку в размере 114 тыс. долларов. Эту сумму они требовали и получили от предпринимателя за выделение земельного участка площадью 16 га на территории Хажинского сельского совета Бердичевского района.

9 ноября прокуратурой Житомирской области было возбуждено уголовное дело в отношении председателя райгосадминистрации по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки) и относительно группы лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 УК (соучастие во взяточничестве).