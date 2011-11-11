Договор о зоне свободной торговли СНГ заключили на неопределенный срок

Договор о зоне свободной торговли СНГ заключен на неопределенный срок. Об этом говорится в ст. 25 Договора, опубликованного на сайте правительства.

«Настоящий Договор заключается на неопределенный срок», - говорится в документе.

Вместе с тем, каждая из Сторон, которыми являются страны-члены СНГ, вправе выйти из настоящего Договора, направив депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее, чем за 12 месяцев до выхода, и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия настоящего Договора.

Договор вступает в силу после ратификации документа парламентами стран-сторон Договора по истечении 30 дней с даты получения депозитарием СНГ всех подтверждающих документов.

По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью,

В случае возникновения спорных вопросов между сторонами Договора, они разрешаются путем двусторонних переговоров. В случае недостижения согласия, спор может, по выбору первой Стороны, быть передан на рассмотрение Экономического Суда СНГ, если обе Стороны являются участницами Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ или комиссии экспертов.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран - членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему в течение текущего года.

В тот же день Н.АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.