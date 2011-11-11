Пресс-конференция об открытии первого в Украине китайского Интернет-магазина

В понедельник, 14 ноября, в 11.00 в Киеве состоится пресс-конференция, посвященная официальному открытию первого в Украине китайского Интернет-магазина «139 shopping».

Участники пресс-конференции:

Советник по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР в Украине Ло Вэйдун,

Представитель Торгово-промышленной палаты Украины,

Президент компании «139 Group» Хуан Цин Хун,

Генеральный директор компании «139 Soppsng» Ли Хай Лин.

Кроме того, на пресс-конференции запланирован розыгрыш призов, среди которых іpad і китайский чай.

Мероприятие состоится по адресу: г. Киев, переулок Землянский, д. 11 (Канцелярия Советника по торгово-экономическим вопросам при Посольстве Китайской Народной Республики в Украине).

Аккредитация на пресс-конференцию проводится до 18.00 пятницы, 11 ноября, по телефонам: 098-455-55-10, 284-67-45, Хао Шиян.

Аккредитация обязательна!