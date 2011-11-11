Янукович - о захвате издательства: это вообще вопиющий случай

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что вопиющий случай со зданием в Киеве на улице Бассейной, 1/2-а, в котором находятся помещения издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» и Муниципальной академической мужской хоровой капеллы имени Л.Ревуцкого, свидетельствует о необходимости внесения соответствующих изменений в законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Гуманитарного совета.

«То, что произошло со зданием, где находится издательство МАЛКОВИЧА (Иван МАЛКОВИЧ - владелец и директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") и капелла им. Ревуцкого – это вообще вопиющий случай», - сказал Президент.

Он положительно оценил оперативное вмешательство в ситуацию Киевской городской государственной администрации и лично председателя КГГА Александра ПОПОВА.

«Это позволило урегулировать эту ситуацию. Но я убежден, что уровень подобных угроз для всемирно известных украинских исторических объектов, в частности, активизация нового строительства без учета требований по их охране требует принятия на государственном уровне безотлагательных мер, и об этом неоднократно заявляли эксперты ЮНЕСКО», - сказал Президент.

В связи с этим он отметил необходимость внесения изменений в действующее законодательство. При этом Президент подчеркнул, что эти изменения необходимо рассматривать в комплексе, чтобы один отраслевой закон не перечеркивал другие специальные законы.

«Следует помнить, что культурное наследие украинского народа является неотъемлемой частью культурного наследия всего человечества, поэтому мы должны приложить усилия для сохранения надлежащего уровня его охраны и возрождения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, новым законом должна быть четко определена приоритетность требований по охране культурного наследия над градостроительной деятельностью. По словам Президента, законом нужно предусмотреть необходимый объем правовых, организационных, финансовых, экономических, научных и других мер для надлежащей охраны архитектурных памятников. При этом Украина должна соблюдать положения ратифицированных европейских конвенций по охране культурного наследия.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы КГГА, 22 августа этого года руководитель капеллы им. Л.Ревуцкого обратился с заявлениями в Печерское райуправление ГУ МВД Украины в городе Киеве и прокуратуру Печерского района столицы, а КП «Киевжилспецэксплуатация» составило предписание ООО «Триглиф» о срочном прекращении проведения ремонтных работ и восстановления до первозданного состояния демонтированного междуэтажного перекрытия.

В октябре КП «Киевжилспецэксплуатация» обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к ООО «Триглиф» относительно прекращения ремонтных работ и восстановления междуэтажного перекрытия.

8 ноября владелец и директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" И.МАЛКОВИЧ заявил, что помещение издательства и хоровой капеллы им. Ревуцкого по адресу улица Бассейная, 1/2 пытается захватить частная фирма.

По его словам, хоровая капелла, помещение которой находится рядом с помещением издательства, еще 20 августа этого года претерпела «криминальное проникновение от соседей снизу».

Издатель сообщил, что тогда представители частной фирмы снизу прорезали отверстие площадью 3 метра на 1 метр в зал хоровой капеллы. Он отметил, что в тот же день в помещение вызвали милицию, работы были прекращены, и фирме вынесли предписание починить отверстие.

Однако 8 ноября неизвестные люди из помещения той же частной фирмы через то же отверстие попали к помещение хоровой капеллы, забаррикадировались там изнутри, и стали все разрушать. По словам И.МАЛКОВИЧА, неизвестные вынесли из комнаты все вещи, в том числе и рояль. Он объяснил, что помещение издательства находится на расстоянии трех метров через стену от комнаты капеллы.

Милиция проводит доследственную проверку в связи с выселением Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л.Ревуцкого из помещения по ул. Бассейной, 1/2-а.