Томенко: оппозиция должна подготовить документ из трех частей

Оппозиция должна подготовить документ о совместных действиях во время предстоящих парламентских выборов.

Об этом во время пресс-конференции в Ровно заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Программа максимум иметь демократический избирательный закон по партийным открытым спискам, а программа минимум – даже при условии принятия смешанной системы добиться такого инструмента проведения избирательной кампании, который бы обеспечивал демократический подсчет голосов и отсутствие фальсификаций», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Говоря о координации действий оппозиции, вице-спикер отметил, что оппозиция должна подготовить совместный документ, который будет состоять из трех частей.

«Первая часть – общие принципы совместной парламентской деятельности в Верховной Раде 2012 года, которые бы предусматривали исключительный перечень политических сил с которыми можно создавать коалицию и политических сил (с которыми нынешние представители оппозиции берут обязательство не принимать участие в создании коалиции, в частности, Партия регионов, коммунисты или другие провластные партии», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вторая часть, по убеждению вице-спикера, это принципы ведения предвыборной кампании, которые бы позволяли «выступать единым фронтом против нынешней власти» и не повторить ошибки президентской избирательной кампании, когда оппозиционные партии больше критиковали своих кандидатов чем конкурентов.

«И третья часть – в случае, если власть сделает все, чтобы был принят закон о смешанной системе, то у оппозиции должен быть единый список в 225 мажоритарных округах», - подчеркнул он.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, оппозиция имеет шансы победить в абсолютном большинстве мажоритарных округов только при условии, если украинские избиратели будут знать, что есть один кандидат от власти и согласованный кандидат от оппозиции. “При таких обстоятельствах можно конкурировать с властными богатыми и очень богатыми кандидатами на любом округе.

В то же время, если это будет 30 кандидатов и среди них более половины от оппозиции, - конечно кандидат от власти будет иметь намного больше шансов победить», - добавил Н.ТОМЕНКО.