Суд над Луценко перенесли, потому что свидетелю было плохо

Печерский районный суд Киева сегодня был вынужден перенести рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, из-за плохого самочувствия очередного свидетеля, которого должны были допросить в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в судебном заседании должны были допросить другого бывшего водителя экс-министра Константина СИДОРЕНКО. В начале судебного заседания суд спросил его о психологическом состоянии, поскольку визуально чувствовалось, что человеку плохо. На что получил от свидетеля ответ, что он после похорон, но может свидетельствовать. Однако, спустя некоторое время из нескольких ответов К.СИДОРЕНКО участникам процесса стало понятно, что он не может принимать участие в судебном заседании, из-за чего Ю.ЛУЦЕНКО заявил ходатайство о перенесении допроса свидетеля.

«Я прошу отложить допрос свидетеля. Он из-за своего самочувствия не может давать ответы. Мы его просто мордуем», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, обращаясь к суду, чтобы тот после принятия решения по ходатайству, дал возможность ему заявить другое ходатайство. В то же время, приняв решение о перенесении судебного заседания, председательствующий в нем судья Сергей ВОВК заметил экс-министру, что поскольку на этом этапе не завершено одно процессуальное действие, прибегать к другому суд не имеет права.

Следующее судебное заседание должно состояться в 10 часов 14 ноября.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

До сих пор большинство свидетелей по делу по этому эпизоду заявляли, что нарушений при трудоустройстве Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.

Кроме того, ряд свидетелей заявляли, что не могут дать показаний по существу обвинения.