Ульянченко: НСНУ на выборах получит четверть Киевской области

Политическая партия «Народный Союз Наша Украина» на досрочных парламентских выборах рассчитывает получить в Киевской области 25% голосов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила новоизбранный председатель совета Киевской областной организации НСНУ Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

«Мы поставили задачу во время досрочных выборов в ВР получить результат в 25%», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она убеждена, что в случае проведения эффективной агитации о деятельности представителей НСНУ в Киевской области этот результат является вполне реальным.

«Мы должны организационно обеспечить и мобилизовать так политическую силу и все общество, которое входит в состав политической партии НСНУ, чтобы получить этот результат», - подчеркнула В.УЛЬЯНЧЕНКО.