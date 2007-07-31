Ющенко утвердил права и полномочия своего представителя в КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом утвердил Положение о Представителе Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, указ за № 667/2007 от 27 июля 2007 г. размещен на официальном сайте Президента Украины.

Этим же документом признан утратившим действие Указ Президента Украины от 22 мая 1998 года № 504 «О Положении о Постоянном представителе Президента Украины в Конституционном Суде Украины».

Согласно Положению о Представителе Президента Украины в Конституционном Суде Украины, Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины (далее – Представитель Президента Украины) представляет на постоянной основе в Конституционном Суде Украины Президента Украины как субъекта права на конституционное представление, принимает участие в конституционном производстве.

Представитель Президента Украины уполномочен принимать участие в подготовке и производстве по делам в Конституционном Суде Украины без дополнительного специального поручения Президента Украины.

Кроме того, в случае необходимости Представитель Президента Украины может представлять позицию Президента Украины в Конституционном Суде Украины вместе с другими лицами, определенными Президентом Украины для участия в конституционном производстве по делу.

Согласно Положению, Представитель Президента Украины назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины. Представителем Президента Украины является по должности один из заместителей главы Секретариата Президента Украины.

Представитель Президента Украины координирует подготовку проектов конституционных представлений Президента Украины в Конституционный Суд Украины, соответствующих документов и материалов, которые подлежат рассмотрению Конституционным Судом Украины.

Также Представитель Президента Украины совершает как представитель субъекта права на конституционное представление, участник конституционного производства все действия, предусмотренные Законом Украины «О Конституционном Суде Украины» и Регламентом Конституционного Суда Украины.

Представитель Президента Украины вносит по поручению Президента Украины изменения и уточнения к конституционным представлениям, внесенным в Конституционный Суд Украины Президентом Украины, позиции главы государства относительно конституционных представлений других субъектов права на конституционное представление, в том числе во время рассмотрения дел Конституционным Судом Украины.

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде координирует деятельность других представителей Президента Украины, определенных для участия в конституционном производстве по конкретным делам, которые рассматриваются Конституционным Судом Украины.

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде должен информировать Президента Украины о ходе и результатах рассмотрения дел в Конституционном Суде Украины, в случае необходимости подавать Президенту Украины предложения относительно обеспечения выполнения решений Конституционного Суда Украины.

Согласно Положению, Представитель Президента Украины в Конституционном Суде по поручению Президента Украины принимает участие в разработке и правовой экспертизе проектов нормативно-правовых актов, в разработке других документов, осуществляет по поручению Президента Украины другие полномочия.

Представитель Президента Украины для осуществления своих полномочий имеет право в установленном порядке взаимодействовать с соответствующими должностными лицами Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Верховного Суда Украины, других органов государственной власти, Верховной Рады Автономной Республики Крым и их аппаратами, а также с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями.

Согласно Положению, Представитель Президента Украины в Конституционном Суде может принимать участие в обсуждении вопросов, которые рассматриваются на заседаниях Кабинета Министров Украины, правительственных комитетов, постоянных и временных рабочих органов, а также консультативно-совещательных и других органов, образованных Кабинетом Министров Украины, в связи с подготовкой предложений относительно внесения Президентом Украины в Конституционный Суд Украины конституционных представлений, вносить предложения, делать замечания, давать пояснения.

Также Представитель Президента Украины имеет право спрашивать и получать необходимые для осуществления своих полномочий материалы и сведения от органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления.

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде может инициировать создание экспертных и рабочих групп для подготовки согласованных предложений, включения в их состав работников Секретариата Президента Украины, представителей других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, ученых, специалистов, вносить предложения по привлечению специалистов на платной основе.

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде может принимать участие в совещаниях, конференциях, круглых столах и других мероприятиях по вопросам, которые касаются конституционного судопроизводства, выступать по вопросам, которые на них обсуждаются.

Также Представитель Президента Украины в Конституционном Суде имеет право вносить предложения и согласовывать кандидатуры лиц, которые будут представлять позицию Президента Украины на пленарных заседаниях Конституционного Суда Украины.

Согласно Положению, Представитель Президента Украины в Конституционном Суде может пользоваться информационными базами данных Секретариата Президента Украины, государственными, в том числе правительственными, системами связи и коммуникаций, другими техническими средствами.

Представитель Президента Украины для выполнения возложенных на него задач в установленном порядке взаимодействует со структурными подразделениями Секретариата Президента Украины, консультативными, совещательными и другими вспомогательными органами и службами, образованными Президентом Украины.

Организационное обеспечение деятельности Представителя Президента Украины в Конституционном Суде, согласно Положению, осуществляет соответствующее структурное подразделение Секретариата Президента Украины.