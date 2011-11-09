Практический курс «Эффективная система управления» в компании «H-ART»
23-26 ноября в компании «H-ART» пройдет практический курс «Эффективная система управления».
Ведущий курса: Марат САИД-ГАЛИЕВ - владелец двух успешных компаний, профессиональный бизнес-консультант, эксперт в области: оптимизации затрат предприятия; внедрения систем финансового планирования и бюджетирования; построения эффективного управленческого учета. Опыт работы с ведущими компаниями Украины, России и Казахстана.
Завершив этот курс, Вы сможете:
1. Эффективно управлять финансами компании.
2. Правильно организовать контроль над бизнес-процессами.
3. Нанимать сотрудников, способных брать ответственность и желающих работать.
4. Эффективно использовать фонд оплаты труда для повышения прибыльности предприятия и увеличения роста продаж.
Каждый участник мероприятия получит в подарок программу для автоматизации системы управления «Establishment Solution».
Внимание! Скидка за второго участника 15%.
Телефон для регистрации: (044) 206-72-75 (77).
*** Международная компания «H-art»предоставляет услуги в области управленческого консалтинга. Работает на рынке с 2007 года, имеет ряд успешно завершенных проектов внедрения инструментов управления, результатом которых стал рост рентабельности и доходности бизнеса.
В 2010 году H-aRt признана компанией года в номинации «Управленческий консалтинг» всеукраинского конкурса «Лучший отечественный товар».
Среди клиентов компании: FOZZY Group, ФК «Динамо-Киев», сети «Меtro Cash&Cary», Фуршет, Астра, Интерфрахт, Аркапласт, Ужгород П.С.Ю (франшиза «Вопак»), ТМ «Нежин», ПАТ «Луцьк Фудз», «Русское Снабжение» (Нижний Новгород), «Контур Будущего» (Хабаровск), «Сады Приморья» (Владивосток), Orchestra (Алматы) и другие.