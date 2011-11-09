Практический курс «Эффективная система управления» в компании «H-ART»

23-26 ноября в компании «H-ART» пройдет практический курс «Эффективная система управления».

Ведущий курса: Марат САИД-ГАЛИЕВ - владелец двух успешных компаний, профессиональный бизнес-консультант, эксперт в области: оптимизации затрат предприятия; внедрения систем финансового планирования и бюджетирования; построения эффективного управленческого учета. Опыт работы с ведущими компаниями Украины, России и Казахстана.

Завершив этот курс, Вы сможете:

1. Эффективно управлять финансами компании.

2. Правильно организовать контроль над бизнес-процессами.

3. Нанимать сотрудников, способных брать ответственность и желающих работать.

4. Эффективно использовать фонд оплаты труда для повышения прибыльности предприятия и увеличения роста продаж.

Каждый участник мероприятия получит в подарок программу для автоматизации системы управления «Establishment Solution».

Внимание! Скидка за второго участника 15%.

Телефон для регистрации: (044) 206-72-75 (77).

*** Международная компания «H-art»предоставляет услуги в области управленческого консалтинга. Работает на рынке с 2007 года, имеет ряд успешно завершенных проектов внедрения инструментов управления, результатом которых стал рост рентабельности и доходности бизнеса.

В 2010 году H-aRt признана компанией года в номинации «Управленческий консалтинг» всеукраинского конкурса «Лучший отечественный товар».

Среди клиентов компании: FOZZY Group, ФК «Динамо-Киев», сети «Меtro Cash&Cary», Фуршет, Астра, Интерфрахт, Аркапласт, Ужгород П.С.Ю (франшиза «Вопак»), ТМ «Нежин», ПАТ «Луцьк Фудз», «Русское Снабжение» (Нижний Новгород), «Контур Будущего» (Хабаровск), «Сады Приморья» (Владивосток), Orchestra (Алматы) и другие.