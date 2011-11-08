Хара ушел из-за конфликта с руководителями организаций в ФПУ?

Одной из причин отставки Василия ХАРЫ с должности председателя Федерации профсоюзов Украины стал конфликт с руководителями организаций, входящих в ФПУ.

Об этом изданию “КоммерсантЪ-Украина” (№183 от 8 ноября) заявила председатель центрального комитета Профсоюза работников культуры Людмила ПЕРЕЛЫГИНА.

"Он хотел создать конгресс общественных организаций и сделать ФПУ его учредителем. В состав конгресса должны были войти общественно-политические организации, но закон разрешает нам объединяться только с профсоюзами", — сказала она.

По словам Л.ПЕРЕЛЫГИНОЙ, представители 31 межотраслевого профсоюза и 22 областных профсоюзных объединений (около 90% структур, входящих в ФПУ) на совещании высказались против создания конгресса.

В конце октября заместитель председателя ФПУ Сергей КОНДРЮК сообщил, что федерация рассматривает возможность создания собственной политической силы на парламентских выборах 2012 года. Вчера зампредседателя центрального комитета Профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Александр РЯБКО сообщил, что даже был создан оргкомитет по созданию конгресса. «КоммерсантЪ» допускает, что туда должны были войти представители гражданского движения "Спільна справа", объединившего участников "налогового Майдана". Как утверждает координатор "Спільної справи" Александр ДАНИЛЮК, в ноябре планируется всеукраинская забастовка, точная дата которой будет определена по итогам форума профсоюзов 11 ноября.

Однако А.РЯБКО сообщил, что участие ФПУ в форуме откладывается. Он также добавил, что решение о создании новой структуры на базе ФПУ было утверждено без согласования с членскими организациями. Тем самым руководство ФПУ нарушило некоторые нормы устава федерации, предусматривающие коллегиальность во время принятия решений. "В своей деятельности ФПУ не зависит от общественных организаций и партий. А тут получалось, что мы могли попасть в такую зависимость. У нас председатель ФПУ не может принимать единоличные решения. Меня удивило, почему этот принцип был нарушен", - сказал А.РЯБКО.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября В.ХАРА заявил о своей отставке с должности председателя ФПУ. В медиа-центре ФПУ УНИАН сообщили, что основная причина отставки - «неготовность руководителей членских организаций проводить реформы в профсоюзной среде».

11 ноября президиум федерации рассмотрит вопрос об отставке В.ХАРЫ.

В.ХАРА занимал должность главы ФПУ с ноября 2008 года.