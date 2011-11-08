"Батькивщина" собрала 12 тыс. подписей за отставку Януковича

В Черкасской области ВО «Батькивщина» за неделю «подписной» кампании собрала уже около 12 тыс. подписей за отставку Президента Украині Виктора ЯНУКОВИЧА и роспуск нынешней Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской областной организации ВО «Батькивщина» со ссылкой на председателя организации Анатолия БОНДАРЕНКО.

По его словам, «общественность активно отозвалась на инициативу политической силы, люди настроены очень критически к нынешней власти не только на общеукраинском уровне, но и на местном. Люди подходят, подписывают листовки, оставляют телефоны, просят информировать, если оппозиция будет планировать какие-то акции протеста».

Параллельно «Батькивщина» вместе с объединенной оппозицией Черкасской области собрала более 2 тыс. подписей за отставку действующего губернатора области Сергея ТУЛУБА, сообщил А.БОНДАРЕНКО.