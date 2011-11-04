В Севастополе прошел «Русский марш»

23:47, 04 ноября 2011
Политика
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По ул.Ленина с имперскими знаменами

В Севастополе около 200 активистов пророссийских организаций приняли участие в митинге и «Русском марше», посвященных государственному празднику РФ Дню народного единства.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия начались митингом у памятника Екатерине Второй с участием представителей русской и российской общин Севастополя, «Русского вече», казачьей организации «Соболь», «Таврического союза». Активисты этих организаций держали российские государственные флаги и флаги российской империи.

По завершению митинга состоялся марш – активисты пророссийских организаций прошли около полукилометра по проезжей части улицы Ленина до площади Нахимова.

Севастопольская милиция обеспечивала правопорядок во время этого и двух других, менее масштабных мероприятий, состоявшихся сегодня в связи с Днем народного единства. Инцидентов зафиксировано не было.

 

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