Королевская говорит, что власть ответила фигурой из трех пальцев

Сегодня не участвовать в акциях протеста, не поддерживать их означает быть соучастником власти. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция БЮТ – «Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, выступая на митинге под Верховной Радой, организованном Всеукраинской гражданской акцией «Вперед!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, она считает, что власть действует по принципу «обещанного три года ждут». «Они думают, что терпение народа безгранично. Но мы собрались здесь для того, чтобы показать – никто три года ждать не собирается. Мы требуем, чтобы власть научилась, наконец, выполнять свои обещания, научилась ответственности», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Своей задачей она видит максимально способствовать самоорганизации людей. «Такие акции как «Вперед!» способствуют продвижению во власть новых гражданских лидеров. Людей, которые являются реальной альтернативой тем политическим силам и той политической карте, которая сложилась в Украине. Необходимо сделать все, чтобы голос людей был услышан», – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что полгода назад, в мае, на этом же месте была проведена Народная коллегия Всеукраинской гражданской акции «Вперед!», на которой предприниматели, представители малого и среднего бизнеса выдвинули свои требования, касающиеся создания благоприятного бизнес-климата в стране; отмены абсурдных положений Налогового кодекса, принятия закона об упрощенной системе налогообложения, подготовленного предпринимателями; продления моратория на проверки; ликвидации такого репрессивного органа, как налоговая милиция. «В ответ мы получили фигуру из трех пальцев. Все наши требования были просто проигнорированы. Чиновники при власти считают, что они самые умные, они думают, что страна досталась им на разграбление. Но мы заставим их услышать голос народа и принудим власть выполнять волю народа», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета, все реформы, которые были сделаны за последние 1,5 года, проводились в пользу богатых. «В стране развивается только крупный капитал, при этом создаются невыносимые условия для работы малых и средних предприятий. Реформы делаются за счет чернобыльцев и афганцев, инвалидов и детей войны. Так дальше ситуация развиваться не может», – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, сегодня, 3 ноября, под стенами Верховной Рады собрались активисты Всеукраинской гражданской акции «Вперед!», представляющие 250 общественных и профсоюзных организаций из всех регионов Украины. Главное требование митингующих – роспуск Верховной Рады. На митинге был зачитан символический Приказ об увольнении народных депутатов Украины, который был передан Н.КОРОЛЕВСКОЙ для оглашения в Верховной Раде, и Открытое письмо Президенту Украины с требованием ветировать закон об упрощенной системе налогообложения (№8521), в котором не учтены принципиальные требования предпринимателей. В случае невыполнения требований участников акции, 1 декабря будет проведена общенациональная забастовка.

Кроме того, участники митинга настаивают на том, чтобы была остановлена земельная реформа. Они также потребовали начать реальную борьбу с коррупцией во всех эшелонах власти, ввести персональную ответственность чиновников за злоупотребления.