Профильный комитет ВР поддерживает декриминализацию статьи Тимошенко

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует парламенту декриминализовать статью Уголовного кодекса, по которой была осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает Информационное управление парламента со ссылкой на председателя комитета Виктора ШВЕЦА.

Так, комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом поданный Президентом проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной и служебной деятельности).

В.ШВЕЦ сообщил, что во время подготовки проекта ко второму чтению были учтены 64 из 223 поправок народных депутатов, среди них и поправка самого В.ШВЕЦА относительно исключения 365-й статьи из Уголовного кодекса.

Члены Комитета во время рассмотрения поддержали предложения народных депутатов Ирины ГЕРАЩЕНКО, Бориса ТАРАСЮКА, Вячеслава КОВАЛЯ, Владимира МОЙСИКА относительно изменения названия законопроекта. Парламентарии предложили дополнить название проекта словами "и служебной", изложив ее в такой редакции: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной и служебной деятельности".

11 из 12 членов Комитета также поддержали поправки 95 и 198 народного депутата В.ШВЕЦА. Поправкой 95, которой предлагалось исключить из Уголовного кодекса статьи 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 234, 235 предложено также исключить статью 365 "Превышение власти или служебных полномочий".

Кроме того, члены комитета предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей 365-3, по которой превышение власти или служебных полномочий, то есть преднамеренное совершение служебным лицом действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, совершенное для самого себя или другого физического или юридического лица в значительном размере, карается штрафом от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Превышение власти или служебных полномочий, совершенное с целью получения неправомерной выгоды для самого себя или другого физического или юридического лица в крупном размере, карается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от шестисот до тысячи шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков истязания карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от семисот до тысячи семисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий (статья 365 УКУ) во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.