Милиция нашла мужчину, который подстрекал ломать забор возле ВР
12:35, 03 ноября 2011Политика
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Назвался представителем Ляшко
Работники милиции установили личность того, кто сегодня во время акции протеста возле Верховной Рады призывал участников акции ломать металлический забор.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, правоохранители опрашивают человека, который представился им представителем народного депутата Олега ЛЯШКО.
Также в милиции отметили, что правоохранителю, которому во время столкновения стало плохо, оказывается медицинская помощь. Что именно произошло с ним, в столичном главке милиции не уточняют, лишь добавляют, что он является военнослужащим Внутренних войск МВД Украины.
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