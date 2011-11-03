Милиция нашла мужчину, который подстрекал ломать забор возле ВР

Работники милиции установили личность того, кто сегодня во время акции протеста возле Верховной Рады призывал участников акции ломать металлический забор.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, правоохранители опрашивают человека, который представился им представителем народного депутата Олега ЛЯШКО.

Также в милиции отметили, что правоохранителю, которому во время столкновения стало плохо, оказывается медицинская помощь. Что именно произошло с ним, в столичном главке милиции не уточняют, лишь добавляют, что он является военнослужащим Внутренних войск МВД Украины.