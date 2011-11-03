Ландик увидел, что Могилев нервничает из-за его сына Ромы

Народный депутат Украины от Партии регионов Владимир ЛАНДИК заявляет, что пресса перекрутила и не точно процитировала его слова о том, что его сын Роман подаст в суд на Марию КОРШУНОВУ, как только выйдет из СИЗО.

«Во время разговора с журналистами я говорил в прошлом времени, что такой иск о «покушении» на Романа не исключался ранее, когда конфликт только случился», - заявил в комментарии УНИАН В.ЛАНДИК.

Депутат сообщил, что они с М.КОРШУНОВОЙ пошли на мировое соглашение, и она не имеет претензий к его сыну Роману. «Я уверяю, что мой сын Роман не будет подавать в суд на М.КОРШУНОВУ», - заявил Владимир ЛАНДИК.

Депутат уверен, что дело против его сына рассыпается. «Собранные факты трещат по швам, МОГИЛЕВ нервничает», - заявил депутат. «Судите сами, не успели мы подписать с М.КОРШУНОВОЙ мировое соглашение, как МВД сразу поспешило заявить, что этот документ не имеет никакого значения, и дало понять, что будет сделано все возможное, чтобы посадить Романа любой ценой», - сообщил В.ЛАНДИК. Он уверен, что мировое соглашение суд примет во внимание.

В.ЛАНДИК недоумевает: «Неужели в МВД нет других, более важных дел, чем раздувать ситуацию с хулиганством моего сына? Пусть насильников и убийц ловят», - заявил отец Романа ЛАНДИКА.

Депутат уверен, что эту историю «подогревает и специально раскручивает МВД». «Почему-то я не верю, чтобы СМИ не разобрались в том, что именно я сказал», - заявил В.ЛАНДИКА.

Напомним, ранее В.ЛАНДИК заявлял, что глава МВД Анатолий МОГИЛЕВ угрожал ему. Сам министр отрицал факт подобного разговора.