После выборов Тимошенко видит один единственный выход

Блок Юлии Тимошенко в новом составе парламента будет создавать коалицию с “Нашей Украиной”, даже если получить 226 депутатских мандатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявила лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО в эфире телеканала “Интер”.

По ее словам, БЮТ рассматривает три варианта развития событий в новоизбранном парламенте. Первый вариант, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, это когда БЮТ будет самодостаточным и у него хватит голосов для того, чтобы проводить кадровые назначения и стратегию развития страны. Однако она добавила, что «в этом варианте мы будем все равно создавать коалицию с «Нашей Украиной».

Второй вариант, по словам лидера БЮТ, когда совместно "Наша Украина" и БЮТ получат большинство мест в ВР и быстро сформируют коалицию. Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что такая коалиция будет работать эффективно и качественно.

Третьим вариантом, по ее словам, является проигрыш демократических сил на досрочных выборах. “Если демократические силы не наберут большинства, тогда наша политическая сила будет в оппозиции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что «коалиции с Партией регионов у нашей политической силы в новом парламенте не будет, поэтому я не вижу возможным такое развитие государства, когда коалиции создаются с мафией».

«Мафию надо удалять из политики, а не создавать с ней коалицию», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.