"Наша Украина" поддерживает требования малого и среднего бизнеса

Партия «Наша Украина» поддерживает требования объединений малого и среднего бизнеса - устранить препятствия и создать благоприятные условия для развития предпринимательской инициативы в стране.

Как говорится в переданном УНИАН заявлении партии, псевдореформы власти, репрессивный Налоговый кодекс, усиление налогового и административного давления на бизнес привели к тому, что только на протяжении первой половины 2011 года свою деятельность прекратили более 100 тыс. предпринимателей, а количество желающих начать свой бизнес сократилась почти втрое.

В результате решительного сопротивления предпринимателей Верховная Рада наконец, после длительных промедлений, приняла закон об упрощенной системе налогообложения малого предпринимательства, в котором учтено значительное количество требований малого и среднего бизнеса. «Это первая победа на длинном пути защиты интересов украинского бизнеса», - отмечается в заявлении.

По убеждению «Нашей Украины», отправной точкой этого успеха стал Налоговый Майдан, а это доказывает, что активные действия граждан по защите своих интересов дают эффективный результат, и всякая власть вынуждена считаться с волей народа, который действует сплоченно.

Несмотря на ряд позитивных моментов закона, власть заложила в него норму, которая предусматривает аннулирование свидетельства плательщика единого налога на основе акта налоговой проверки. Эта норма создает значительные риски для предпринимателей и будет способствовать распространению случаев коррупции во время проверок. Для решения этой проблемы «Наша Украина» предлагает установить переходный период, на который ввести мораторий на налоговые проверки, по меньшей мере, на полгода.

«Наша Украина» готова предоставить законотворческое сопровождение инициативе по продлению моратория на проверки субъектов предпринимательской деятельности, которые будут работать по новым правилам, а также по другим инициативам по совершенствованию налогового законодательства.

«Наши фракции в местных советах будут содействовать установление реальных, а не завышенных ставок единого налога», - обещают в парте.

«Мы требуем от власти устранения других препятствий, которые стоят на пути развития предпринимательства. Среди них самые большие: коррупция в проверяющих органах, нехватка финансовых ресурсов для создания бизнеса, недоступность кредитных ресурсов, избыточная зарегулированность предпринимательской деятельности, бездарная государственного политика поддержки малого и среднего бизнеса», - подчеркивается в заявлении.