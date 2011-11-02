Письмо избитой Ландиком модели не розжалобило людей Могилева

Министерство внутренних дел не планирует закрывать уголовное дело, возбужденное по факту избиения девушки депутатом Луганского городского совета Романом ЛАНДИКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК.

«Мы не будем закрывать это дело, поскольку в его действиях есть состав преступления», - сказал заместитель министра, заметив, что если даже предположить, что потерпевшая сторона получила со стороны виновника какую-то компенсацию, то эта ситуация не подпадает под действие гражданско-правовых отношений.

По словам В.ФАРИННИКА, в этой ситуации единственное, что может быть – во время суда потерпевшая может просить назначить лицу, нанесшему ей вред, более мягкое наказание, чем то, что предусмотрено действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК из бил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил под стражей депутата Луганского городского совета Р.ЛАНДИКА до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

Также позавчера Мария Коршунова, избитая депутатом Луганского горсовета Романом ЛАНДИКОМ в ресторане, в письменном заявлениисообщила, что у них с ЛАНДИКОМ уже "нет никаких, подчеркиваю никаких, претензий друг к другу". «Я сожалею, что все так произошло, и что я была втянута в судебное разбирательство. Я не имею никаких претензий к ЛАНДИКУ Роману Владимировичу, как и он ко мне. У него скоро родится ребенок, и я не хочу лишать его родительской заботы. Он должен заниматься его воспитанием, а не сидеть в тюрьме », - добавила М. КОРШУНОВА в своем заявлении.