Следствие в «деле педофилов» назначило новые экспертизы

Работники Главного следственного управления МВД Украины, которое возобновило расследование уголовного дела, возбужденного за растление детей в МДЦ «Артек», составило план работы и проведения экспертиз.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК.

«Следствие составило план действий и назначения экспертиз», - сказал он.

В.ФАРИННИК заметил, что это предопределено тем, что во время предыдущего расследования уголовного дела в его материалах было достаточно много расхождений, противоречий, отказов определенных лиц сотрудничать со следствием и тому подобное.

Как сообщалось, уголовное дело о растлении детей в МДЦ "Артек" было передано для дальнейшего расследования из Генеральной прокуратуры в Главное следственное управление МВД.

Справка УНИАН. 13 октября 2009 года народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах растления несовершеннолетних в "Артеке".

Руководство "Артека", в свою очередь, заявило, что факты растления детей не имеют никакого отношения к центру.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные обращения к Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

В свою очередь, 14 октября 2009 года тогдашний министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к растлению детей. По его словам, еще в апреле 2009 года по делу о растлении двух несовершеннолетних выдвинуты обвинения, и был задержан отец этих детей – главный редактор журнала "Артек" Дмитрий ПОЛЮХОВИЧ, который позже был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.

20 октября 2009 года Верховная Рада Украины приняла постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств, связанных с обвинениями в растлении несовершеннолетних.

21 мая 2010 года парламент прекратил деятельность этой ВСК. На заседании парламента с отчетом о деятельности комиссии выступила председатель ВСК Екатерина САМОЙЛИК. Она отметила, что «по результатам расследования дела достаточных доказательств вины Д.ПОЛЮХОВИЧА и других лиц в насильственном удовлетворении половой страсти с малолетними, которые давали бы достаточные основания для направления дела в суд, пока еще не получено».