Томенко: в историю о сильном Президенте не верит уже и сама власть

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что очередной провал в кадровых изменениях развеял миф относительно сильной власти и сильного Президента.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН, комментируя причины, почему Президент Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня не осуществил кадровые изменения, невзирая на анонсирование.

“Было бы смешно, если бы не было очень смешно, что второй этап анонсированных увольнений непрофессиональных министров и председателей областных государственных администраций опять не удался. В историю о сильной власти и сильном Президенте не верит не только украинское общество, а уже и сама власть”, - сказал вице-спикер.

По словам Н.ТОМЕНКО, второй этап так называемых увольнений непрофессиональных чиновников завершился очень оригинально - Президент посоветовал “чиновникам самим сдаться в плен” и собраться еще раз перед Новым годом. Н.ТОМЕНКО допустил, что и в вопросе кадровых изменений есть какие-то непреодолимые обстоятельства внешнего политического характера, которые важнее позиции Президента. “Именно они не позволяют снять некоторых членов правительства”, - сказал он.

Вторая причина, по мнению Н.ТОМЕНКО, может заключаться в обострении внутренней борьбы и конфликтности внутри Партии регионов. “Каждая финансовая и региональная группировка защищает своих, и хочет сдать чужих. Две попытки кадрового обновления правительства и местной исполнительной власти, которые так активно анонсировались самой властью, провалились”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, сегодня, 2 ноября, на расширенном заседании Кабмина с участием Президента В.ЯНУКОВИЧА должна была состояться отставка ряда министров и губернаторов.

В частности, прогнозировалась отставка губернаторов Львовской, Тернопольской, Одесской и Запорожской областей.

Среди членов Кабмина в числе вероятных кандидатов на увольнение назывались министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, министр экологии Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК и министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО.