На внеочередной сессии примут присягу новые депутаты?

Народный депутат V созыва от СПУ Сергей КУЗЬМЕНКО не исключает, что на внеочередной сессии Верховной Рады могут принять присягу те депутаты, которые придут на смену сложившим мандаты «бютовцам» и «нашеукраинцам».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, об этом он заявил изданию «Коммерсант- Украина».

«Не исключено, что заседание начнется с принятия присяги новыми народными депутатами, которые придут на смену выбывших представителей «Нашей Украины» и БЮТ», - сказал С.КУЗЬМЕНКО.

Он также отметил, что «спикер может аннулировать часть заявлений депутатов "Нашей Украины" и БЮТ о выходе из фракций, что в свое время послужило основанием для проведения досрочных выборов».

«В заявлениях депутатов о выходе из фракций говорится, что они написаны для выполнения указа Президента от 26 апреля. Поскольку этот указ глава государства отменил, можно признать заявления потерявшими силу со всеми правовыми последствиями», - отметил С.КУЗЬМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 27 июля председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.