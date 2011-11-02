Гузар: если власть проспит или начнет раздражать народ, то что-то будет

Преследование оппозиционных политиков убеждает людей, что справедливости не существует.

Такое мнение озвучил архиепископ Любомир (Гузар) в эфире 5 канала, комментируя уголовные дела против оппозиционных политиков.

"Раз началась такая акция, где люди убеждены, что кто-то действует так, потому что относит кого-то к своим политическим противникам. Раз есть такое понятие. То где конец этому? Сегодня те, завтра - эти", - заявил он.

"Мне кажется, что здесь большая ошибка, с теми, кто начинает", - считает Гузар.

"Можем ли это сдержать? Кто сдержит? И когда это можно сдержать?", - спросил архиеписком.

"Люди убеждены, что нет справедливости, а что есть только политический интерес", - добавил он.

При этом Гузар отметил, что в обществе растет недовольство.

"Если власть проспит, а, не дай бог, еще начнет раздражать народ, то тогда сложно предсказать, что будет. Думаете об Оранжевой революции? Я не думаю. Нет. По моему мнению, это было неповторимое событие. Какое чрезвычайное. Чтоб оно (недовольство) в такой форме произошло мне трудно поверить", - заявил он.

Украинская правда