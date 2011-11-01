В планах Януковича - четыре межгосударственных визита

До конца года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует осуществить четыре межгосударственных визита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН сегодня во время общения с журналистами.

В частности, 20 декабря планируется участие главы Украинского государства в неформальном саммите СНГ в Москве.

Также запланирован государственный визит Президента в Израиль.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ посетит с визитом Ватикан и Турецкую Республику.

Президент до конца года планирует побывать в Одессе, Черновцах, Харькове, в Сумской и Днепропетровской областях. В частности, в Днепропетровске планируется провести итоговое заседание Совета регионов по результатами текущего года.