"Батькивщина" призывает ЕС не пускать к себе тернопольского прокурора

Тернопольская областная организация ВО «Батькивщина» инициирует ограничение выезда за границу прокурора Тернопольской области Ивана МЕЛЬНИЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции председатель облорганизации «Батькивщины», народный депутат Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ сообщил, что соответствующее обращение он направил Президенту Европарламента Ежи БУЗЕКУ, председателю Представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануелю Пинту ТЕЙШЕЙРЕ, руководителям дипломатических представительств иностранных государств. Вызвано оно возбуждением уголовного дела против председателя Зборовской районной организации ВО «Батькивщина» Михаила ПИНЯ.

«19 октября мы провели акцию протеста, перекрыв дороги в Тернополе на объездной и на трассе Львов - Тернополь в Зборовском районе в селе Озерная. Делали это согласно действующему законодательству – на пешеходных переходах. После этого участников акции начали вызывать в правоохранительные органы для дачи объяснений, а в отношении организатора акции в Озерной – Михаила ПИНЯ – 24 октября прокурор области возбудил уголовное дело, которое касается времен его работы руководителем областного управления «Укрпочты», – сообщил В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

По его данным, прокуратура считает, что нарушение законодательства со стороны М.ПИНЯ заключается в отсутствии контроля за частным предприятием, которое согласно решению тендера получило право на достройку одного из зданий и недобросовестно выполнило свои обязательства.

«Прокурор ошибочно считает, что Михаил ПИНЬ должен был проверять деятельность и финансовое положение частного предприятия. Тогда как ПИНЬ таких полномочий не имел. Это могут делать только контролирующие органы. Работники КРУ уже проводили проверку и не выявили в действиях ПИНЯ никаких нарушений. Но прокуратура это во внимание не принимает и возбуждает уголовное дело», – констатировал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он объяснил, что облорганизация «Батькивщины» решила информировать мировую общественность о начале политических преследований на территории Тернопольской области.

«А главное - в этом обращении содержится призыв ограничить выезд в их страны областного прокурора Ивана МЕЛЬНИЧУКА как человека, который своими действиями вводит диктатуру в области. Ведь такие действия следует применять не только к лицам из столицы, которые у всех на виду, но и к тем, которые на местном уровне тоже прибегают к репрессиям», – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.