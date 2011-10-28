Томенко: властный бизнес спешит дешево скупить землю до выборов

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что власть хочет с января ввести продажу землю без принятия соответствующего законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера на брифинге Н.ТОМЕНКО сообщил, что сейчас во все органы местной исполнительной власти поступил документ от Государственного агентства земельных ресурсов, где есть вступительное слово Президента Украины и объяснения Министерства аграрной политики о том, как будет проведена земельная реформа в 2012 году.

Вице-спикер подчеркнул, что это при том, что в парламенте законопроект о рынке земли даже не рассмотрен в первом чтении.

По его словам, рассмотрение документа в первом чтении может быть только в начале ноября. «Возможно, правительство решило вообще без парламента это делать, или само подписать документ, что с 1 января 2012 года земля в Украине будет продаваться очень дешево – с уважением правительство Украины», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что многие из политиков и государственных деятелей считают, что главным событием 2012 года будет Евро или парламентские выборы, но «главной социально-экономической, финансовой и общественной проблемой, которая может ожидать Украину в 2012 году, может стать проведение земельной реформы, или точнее - спецоперации земельных чиновников и властного бизнеса, как быстро и дешево забрать землю у народа за один год – 2012».

Н.ТОМЕНКО сообщил, что в документе, который разослан во все органы местной исполнительной власти, речь идет о том, что «фактически с 1 января 2012 года в Украине начнется засекреченная земельная реформа, которая может завершиться хуже, чем предыдущие приватизации».

Он подчеркнул, что в документе речь идет о том, что с 1 января 2012 года «можно будет продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что во время парламентских слушаний «идеологи земельной реформы отмечали, что не менее 1,5 тыс. долларов за гектар будет стоить земля в самых плохих местах Украины».

Он сказал, что в документе, в то же время, отмечается, что, по прогнозам экспертов, в первый год после снятия моратория стоимость земли будет низкой - от 300 до 800 долларов за гектар. По его словам, это свидетельствует о том, что делается все для того, чтобы земля у людей была скуплена за бесценок.

По словам Н.ТОМЕНКО, на сегодняшний день нет ни одного «инструмента цивилизованного рынка земли», в частности реестра земель сельхозназначения, земельного банка.

Н.ТОМЕНКО отметил, что оппозиция будет делать все для того, чтобы эту спецоперацию или аферу не допустить.