Могилев обещает защищать гаишников, которые будут штрафовать нардепов
«Специально ловить никто не будет»
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ призывает депутатов не нарушать правила дорожного движения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.
«Специально ловить народных депутатов никто не будет. Но я бы просил народных депутатов соблюдать правила дорожного движения. Тогда никаких претензий не будет», - сказал А.МОГИЛЕВ.
Министр напомнил, что, в отличие от народного депутата, его водитель не имеет привилегий и неприкосновенности, поэтому в случае нарушения правил дорожного движения будет привлекаться к административной ответственности так же, как и народный депутат, который, как и все рядовые граждане, несет ответственность за административное нарушение.
При этом А.МОГИЛЕВ заверил, что он не даст в обиду сотрудников ГАИ, которые будут штрафовать народных депутатов за нарушение правил на дорогах.