Апрельский переулок в Киеве победил застройщика: вместо ТРЦ будет сквер

Жители Апрельского переулка, 10-12 в Киеве отстояли зеленую зону, где планировалось строительство торгово-развлекательного центра. В выходные вместе с председателем КГГА Александром Поповым они заложили новый сквер и установили детскую площадку. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Напомним, противостояние жителей Апрельского переулка, 10-12, и фирмы, которая пыталась построить на месте зеленой зоны торгово-развлекательный центр, затянулось на пять лет. Александр Попов поддержал позицию общества. В июле Киевсовет отказал ООО «Гиппократ плюс» в возобновлении договора аренды земельного участка.

Александр Попов поручил привести территорию на месте скандального строительства в надлежащее состояние и изменить ее целевое назначение. Зеленая зона в 0,31 га будет иметь статус сквера общего пользования.

Работники «Киевзеленстроя» привезли на место будущего сквера саженцы, спецодежду и инструменты, чтобы каждый желающий мог посадить дерево.

«Когда киевляне берут инициативу в свои руки, они становятся настоящими хозяевами своего города. Ни один застройщик не сможет противостоять воле общества. Сегодня мы закладываем новый сквер, который станет одним из символов победного волеизъявления киевлян», - отметил глава КГГА.