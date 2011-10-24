В ВР зарегистрирован законопроект о выборах по открытым спискам

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о выборах народных депутатов по открытым региональным партийным спискам и проходному барьеру в 3%.

Авторами соответствующего законопроекта являются девять народных депутатов из фракций НУ-НС, «БЮТ-Батькивщина» и группы «Реформы во имя будущего», сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Виктора МАТЧУКА, который является соавтором документа.

Как объясняет В.МАТЧУК, партия сначала должна выдвинуть общегосударственный список кандидатов, а затем распределить кандидатов по региональным избирательным округам. Проект закона предлагает образовать 30 таких округов. При этом каждый из кандидатов может войти только в один региональный список.

Особенностью этого законопроекта, по словам В.МАТЧУКА, является также то, что неиспользованные голоса избирателей, отданные за партию в региональном округе, подсчитываются на общегосударственном округе. «Например, партия в каком-то округе набрала 3,24% голосов. Следовательно, на три процента она получила депутатов. Но эти двадцать четыре сотых процента не пропадают, а идут в общую копилку партии. То есть, как только из тех сотых или десятых долей процента набирается результат для одного мандата – партия получает депутата из тех, кто баллотировался по общенациональному списку, но не прошел ни в одном регионе», - разъясняет соавтор проекта закона.

Вместе с тем, отмечает В.МАТЧУК, главным достижением этого документа является именно предложение о голосовании по открытым партийным спискам. «Это значит, что люди больше не будут голосовать вслепую за закрытый партийный список, в котором известна только первая пятерка кандидатов. С открытыми списками избиратели получают право отметить именно того единственного кандидата от партии, которого они хотят видеть своим представителем в парламенте», - отмечает «нашеукраинец».

Кроме того, законопроект, в случае его одобрения, позволит в результате обеспечить пропорциональное представительство каждого из регионов Украины в парламенте.

По словам В.МАТЧУКА, интерес к этому проекту закона уже выразили представители Венецианской комиссии. Они также пообещали лично приехать в Украину, когда его будут рассматривать во втором чтении.

Этот законопроект уже включен в повестку дня текущей девятой сессии Верховной Рады Украины.