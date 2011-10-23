Янукович: наша внешняя политика предполагает прагматический подход

Внешняя политика Украины всегда будет направлена на защиту национальных интересов, отмечает Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщает пресс-служба Президента, комментируя журналистам заключенное Украиной соглашение о Зоне свободной торговли со странами СНГ, он напомнил, что этот документ готовился давно.

«Украина и другие страны СНГ давно готовили это соглашение, и это соглашение – долгая работа и долгожданный результат. Но она никак не предполагает препятствование вопросам европейской интеграции Украины. И все интеграционные вопросы, которые мы сегодня решаем, не содержат решений дружить против кого-то», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сложная экономическая ситуация в мире требует от Украины активных усилий по интеграции национальной экономики в мировую.

«Я говорил и хочу еще раз сказать – наша внешняя политика предполагает прагматический подход в решении экономических вопросов, экономизацию наших внешнеэкономических процессов со многими центрами развития в мире», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы должны создавать инструменты противостояния кризисным явлениям, которые сегодня есть в мире. Другого пути мы не видим. Политизация этого процесса идет только во вред», - заявил он.