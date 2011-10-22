Азаров не боится, что его постигнет судьба Тимошенко
15:18, 22 октября 2011Политика
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Говорит, такого никому не желает
Главе правительства Украины Николаю АЗАРОВУ неприятно, что бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО находится на скамье подсудимых.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечеров в эфире телеканала "Интер.
"Безусловно, мне неприятно, что бывший премьер-министр находится на скамье подсудимых. А кому это может быть приятно? Найдется хоть один человек, который может пожелать кому-то оказаться на скамье подсудимых?", – сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он подчеркнул, что не боится, что его может ожидать такая же участь, потому что считает "недопустимым подделывать документы", искажая решения Кабинета министров.
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