Азаров не боится, что его постигнет судьба Тимошенко

Главе правительства Украины Николаю АЗАРОВУ неприятно, что бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО находится на скамье подсудимых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечеров в эфире телеканала "Интер.

"Безусловно, мне неприятно, что бывший премьер-министр находится на скамье подсудимых. А кому это может быть приятно? Найдется хоть один человек, который может пожелать кому-то оказаться на скамье подсудимых?", – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что не боится, что его может ожидать такая же участь, потому что считает "недопустимым подделывать документы", искажая решения Кабинета министров.