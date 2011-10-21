Обиход: За Тимошенко тянется целый шлейф уголовных дел

Генеральная прокуратура Украины должна реанимировать закрытые в начале 2000-х годов уголовные дела в отношении Юлии Тимошенко. Об этом заявил экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Обиход, пишет Обозреватель.

Он напомнил, что за Тимошенко тянется целый шлейф уголовных дел: взятка Лазаренко в 86 миллионов долларов, контрабанда российского газа, долг Минобороны РФ в размере 405 миллионов долларов, уклонение от уплаты налогов, сокрытие валютной выручки от доходов корпорации ЕЭСУ в размере 87 миллионов.

"Как мы видим, всю жизнь Юлии Владимировны сопровождают уголовные деяния, уголовные дела, и, к сожалению, ни в одном из случаев, кроме последнего "газового дела", ее деяния не были предметом рассмотрения в судебном процессе", - заявил Обиход.

Комментируя реакцию стран Евросоюза на приговор Юлии Тимошенко по газовому делу, Обиход отметил, что лидеры ЕС зачастую просто не знают о "карьерном пути" Юлии Тимошенко, не вникают в проблему коррупции в Украине, путают "уголовщину" с политикой.

"В США Лазаренко осужден на 9 лет и никакого возмущения мировой общественности не было, - сказал Обиход. - Между тем, в материалах Генпрокуратуры США по делу Лазаренко, Тимошенко прямо называется его сообщницей. Однако Тимошенко никогда не судили, как обычного гражданина. Придя к власти, она добилась закрытия уголовных дел".

Также экс-заместитель Генпрокурора напомнил журналистам, что в 2003 году в материалах Апелляционного суда Луганской области говорлось о возможной причастности Тимошенко к убийству народного депутата Евгения Щербаня в ноябре 1996 года.

В допросах свидетеля Петра Кириченко указывается фирма Юлии и Александра Тимошенко Somollienterprises, со счетов которой, якобы, перечислялись взятки Павлу Лазаренко. С них же деньги шли на счета фирмы ORPHINS.A, с которых "было оплачено убийство Щербаня". Вся эта цепочка раскрыта в документах Апелляционного суда Луганской области, утверждает Обиход.

"В 2005 году, когда Тимошенко стала премьер-министром, расследование этого сюжета было приостановлено. Однако Генеральная прокуратура должна ответить на вопрос: какое отношение имеет Тимошенко к убийству народного депутата Щербаня", - отметил Обиход.

В то же время, по словам народного депутата Юрия Болдырева, незадолго до убийства Евгений Щербань лично рассказал ему, что Лазаренко и его окружение готовят на него покушение. Болдырев заявил, что готов рассказать в Генпрокуратуре об этом разговоре и назвать тех, кого Щербань считал заказчиками.

А глава украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов уверен, что слова представителей оппозиции о якобы "новых" делах Тимошенко не выдерживают никакой критики. "О некоторых мошеннических схемах говорили даже бывшие соратники Тимошенко. Например, Виктор Ющенко еще в 2005 году признал, что Тимошенко пыталась за счет бюджета покрыть долги своей компании ЕЭСУ в размере более 400 миллионов долларов. Поэтому этот долг есть, все о нем знают, и по нему придется рассчитываться", - заявил Корнилов. Документальные материалы о преступлениях Тимошенко публиковались в газетах еще в начале 2000-х годов, напомнил эксперт.