Кужель: Европа сократит на 70% выдачу Шенгенских виз украинцам

Европейские дипломаты приняли решение сократить на 70% выдачу Шенгенских виз украинцам. Об этом в эфире "5 канала" заявила Александра КУЖЕЛЬ, экс-председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

«Экономическое соотношение наших встреч (с Евросоюзом), документов очень хорошее. Но тот сигнал, который сегодня дают дипломаты, что принято решение, практически, на 70% сократить (выдачу) Шенгенских виз для украинцев… И когда мы спросили: "Почему? Это же Президент таким образом решает политические вопросы!", то они сказали: "Если страна согласна жить по принципам недемократической страны, то ее граждане – не интересны ….", – заявила А.КУЖЕЛЬ.

Она объяснила, что официально обнародовать такую информацию европейские дипломатические круги не будут, а граждане Украины ощутят это в ближайшее время.

«Очень много есть аналитической литературы, аналитических выводов. Такого же никто вам не покажет. Мы сейчас почувствуем обращения людей. Я бы на примере Европейского Союза просила бы не впускать тех, кто влияет на принятие таких политических решений», – сказала А.КУЖЕЛЬ.