Наливайченко рассказал власти, почему украинцы так хотят в ЕС

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что судебные процессы в Украине не имеют ничего общего с верховенством права и непредвзятым правосудием.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал в своем выступлении на XІI ежегодном Форуме «Украина на пути к зрелой государственности», проходившем в Вашингтоне (США).

Он осудил содержание за решеткой экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и других оппозиционных к власти политиков.

«Судебные процессы в Украине не имеют ничего общего с верховенством права и непредвзятым правосудием», - констатировал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, граждане Украины ищут в Европейском Союзе принципы верховенства права и справедливого правосудия, свободы и прав человека, уважения к человеческому достоинству, благосостоятельной жизни.

«Вследствие этого большинство граждан нашего государства выступают за членство в ЕС. Власть этого не понимает, а следовательно – относятся легкомысленно к национальным интересам Украины», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».

Он отметил, что «Наша Украина» - это та политическая сила, которая выступает от имени украинцев, не желающих навязываемого Россией Евразийского союза, возвращения времен КГБ и использования милиции против мирных граждан, студентов, общественных объединений».