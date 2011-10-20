Акимова думает, что ЗСТ с ЕС можно получить отдельно от ассоциации

Соглашение о зоне свободной торговли с Еропейским Союзом может быть парафировано, а затем подписано отдельно от Соглашения об ассоциации.

Об этом в комментарии УНИАН заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

«Мы надеемся на парафирование. Я думаю, что этот документ может быть парафирован», - сказала И.АКИМОВА.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, может ли соглашение о ЗСТ быть выделено из общего соглашения об Ассоциации и подписано отдельно, И.АКИМОВА ответила: «С моей точки зрения, документ может быть подписан чисто по зоне свободной торговли».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, Украина и Европейский Союз согласовали основные параметры торговой части Соглашения об ассоциации. По словам комиссара ЕС по вопросам торговли Карела Де ГУХТА, это позволит завершить технические переговоры по соглашению об ассоциации, включая зону свободной торговки, до конца года

Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.