В Москве думают, что Украина пойдет на все, чтобы не сорвать транзит в Европу

Президент Российского газового общества, вице-спикер Госдумы РФ Валерий ЯЗЕВ считает, что риски транзита российского газа в Европу существуют, но Украина не допустит срыва транзита через свою территорию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Транзитные риски существуют по определению, пока существуют транзитные страны и транзит как таковой. Транзитные риски, например, – сомалийские пираты не дают транзитировать нефть по Аденскому заливу, транзитные риски также могут быть техническими, технологическими, финансовыми… Может быть риск страновой. Теоретически риски существуют, и это было видно в 2006 и 2009 годах», - сказал В.ЯЗЕВ.

«Я надеюсь, что «Газпром», что мы сумеем договориться с украинской стороной или она с нами сумеет договориться для того, чтобы не прерывать транзит российского газа в Европу», - добавил В. ЯЗЕВ.

Он уверен, что в условиях критики со стороны ЕС и РФ суда над Ю.ТИМОШЕНКО, а также внедрения европейского энергетического законодательства «устроить срыв транзита для Украины смерти подобно».

«Украина пойдет на все, чтобы не допустить срыв транзита», - сказал президент Российского газового общества.