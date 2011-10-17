Литвин о роспуске ВР: хотел бы увидеть тех, кто откажется от мандатов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает нереальным роспуск парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня во время брифинга, комментируя заявление первого заместителя лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрея КОЖЕМЯКИНА о том, что БЮТ будет требовать роспуска парламента, в случае если не будет принято решение о декриминализации статьи, по которой осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.

«С таким же успехом можно принять решение о роспуске Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, такие заявления являются попыткой реализовать свои планы под политический момент. «Постановлением ВР Верховная Рада не прекращает свою деятельность», - сказал он.

Председатель ВР также добавил, что в вопросе досрочного роспуска парламента необходимо, чтобы Верховная Рада проголосовала за сложение депутатских мандатов. «Я хотел бы увидеть народных депутатов, которые напишут соответствующие заявления. Поэтому это очередная политическая кампания, и я считаю, что нужно сосредоточиться на работе», - добавил он.

В.ЛИТВИН отметил, что избирательную кампанию можно начать, но в этом будет заинтересована только одна провластная сила.